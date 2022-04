Ieșenii au aruncat trotinetele electrice in apa Pana acum, doua trotinete electrice ar fi fost aruncate in Ciric și Bahlui de catre cetațeni. Ele au fost puse in funcțiune de curand. Acestea pot ajunge pana la o viteza maxima de 20 km/h, iar prețul unei curse este de 4 lei pentru primele 4 minute fara taxa de deblocare, iar un minut de calatorie costa 0,77 lei. Unii cetațeni susțin ca trotinetele ar ocupa abuziv foarte mult spațiu pietonal. Articolul Ieșenii au aruncat trotinetele electrice in apa apare prima data in 7est.ro - Stiri Iasi, stiri locale, nationale si internationale . Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

