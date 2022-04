Ieşeanul Adrian Mironescu, bronz la o prestigioasă competiţie de branding Ieseanul Adrian Mironescu, designer si consultant de brand al companiei Wiron din Iasi, a mai castigat un premiu in cadrul competitiei internationale „Transform Awards Europe", celebrata la Londra, dupa ce anul trecut a obtinut trofeul de aur pentru crearea celui mai bun brand de oras din Europa (al Buzaului). Zilele trecute, proiectul de branding pentru inundatii.Ro a fost recompensat cu bronz la prestigioasa competitie care premiaza excelenta in branding, la categoria „Best visual identity from the public sector". „Strategia de brand este clara, iar abordarea creativa este antrenanta!", a precizat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

