Ieseanca Alexandra Toader si-a dat demisia din functia de director al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Aceasta acuza piedici din afara sistemului si atacuri personale in incercarea de restructurare a institutului. „Cu toate acestea, in pofida efortului sistematic in care m-am ancorat, am intampinat piedici constante din partea anumitor institutii ale statului sau atacuri virulente la adresa vietii private, actiuni care mi-au provocat un grav prejudiciu de imagine, in ciuda lipsei de consistenta a falsurilor lansate in spatiul public. Cititi…