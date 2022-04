Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, cel puțin patru persoane au fost ucise in timpul bombardamentelor din Irpin, un oraș situat la 20 km de Kiev. Imaginea unei femei moarte, alaturi de copiii sai, a facut inconjurul lumii, provocand multa suferința in randul tuturor. La doua zile distanța, familia ucisa a fost identificata,…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Navele rusești de desant au facut inca de joi exerciții pentru debarcare, insa experții miliari susțin ca este o operațiune extrem de riscanta, avand in vedere faptul ca tancurile amfibii sunt mult mai vulnerabile decat cele terestre.Imaginile din Odesadistribuite pe rețelele de socializare amintesc…

- A trecut exact o saptamana de la inceputul inaviziei ruse in Ucraina, iar atacurile armatei rusești continua. Peste noapte au avut loc noi explozii in Kiev și Harkov, in timp ce sirenele anti-aeriene au rasunat in multe alte orașe. Orașul-port Mariupol de la Marea Azov, foarte important din punct de…

- Au aparut imagini de la atacul asupra Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina. Acolo, parașutiști ruși au aterizat și au atacat un spital local, au transmis armata ucraineana. Imaginile arata dezastrul ramas intr-un cartier de locuințe, dupa ce a fost bombardat toata noaptea.

- Tarile de Jos vor livra Ucrainei 200 de rachete antiaeriene cat de repede posibil, a anuntat sambata guvernul olandez intr-o scrisoare adresata parlamentului, informeaza Reuters. De asemenea, guvernul olandez a anuntat ca va transfera personalul ambasadei Tarilor de Jos din orasul Lvov din estul…

- UEFA vrea ca orașul Sankt Petersburg sa piarda dreptul de a organiza finala Ligii Campionilor la fotbal din acest an. Decizia va fi luata de UEFA ca urmare a conflictului armat din Ucraina. UEFA cauta un nou stadion care sa gazduiasca finala Champions League.Așa cum era de așteptat, UEFA va muta locul…

- Ambasadoarea Italiei in Australia a murit dupa ce a cazut de la balconul casei sale din orasul Foligno, conform informatiilor aparute duminica in presa, transmite luni dpa.Francesca Tardioli, de 56 de ani, se afla singura acasa sambata seara cand a cazut de la balcon, a informat agentia de presa ANSA.…