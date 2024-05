Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de la Iernut va produce primii megawati de energie pana la 31 decembrie 2024, iar pana la sfarsitul anului 2025, la Mintia va functiona cea mai moderna Centrala de producere a energiei.

- Centrala termoelectrica de la Iernut va fi gata in luna decembrie, in grafic fiind si alte investitii precum Neptun Deep si Mintia, a anuntat, vineri, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate."In ceea ce priveste investitiile in zona de gaz, avem totul in grafic pentru…

- The heating plant in Iernut will be ready in December, with other investments such as Neptun Deep and Mintia on the schedule, the Minister of Energy, Sebastian Burduja, informed on Friday at a specialized event.

- Inițiativa lansata recent de catre președintele Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, vine in urma unei indicații din partea președintelui Maia Sandu. Opinia a fost exprimata de catre fostul bașcan al Gagauziei, Irina Vlah, la Puterea a Patra de N4.

- Daniel Apostol, director general al Federatiei Patronale Petrol si Gaze (FPPG), susține ca soluția pentru independența energetica a Romaniei este proiectul Neptun Deep, prin intermediul caruia se vor extrage gazele din Marea Neagra. Prin acest proiect, Romania iși va asigura independența, dar in același…

- Frații Micula transforma o fabrica textila abandonata din București intr-un centru urban modern cu locuințe, birouri, hotel și magazine. Frații Ioan și Viorel Micula, cunoscuți ca proprietari ai producatorului de dulciuri și bere European Drinks & Food, ridica un ansamblu imobiliar pe terenurile fostei…

- Proiectul de lege privind introducerea „terapiei durerii” in categoria de drepturi ale pacientilor a primit avizul Comisiei pentru sanatate a Senatului. Documentul are ca scop imbunatatirea calitatii vietii pacienților prin controlul sau inlaturarea durerii. Proiectul, initiat de senatoarea Nicoleta…

- In mijlocul unui scandal care zguduie comuna Scorțoasa din județul Buzau, primarul Vasile Sacuiu a facut declarații surprinzatoare in legatura cu proiectul controversat de foraj demarat in satul Policiori. Primarul din Scorțoasa, Vasile Sacuiu, se lauda pe platformele de socializare cu proiectul de…