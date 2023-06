Ielele și Rusaliile sunt doua personaje importante in mitologia romaneasca, care au fost venerate și de temut in trecut de catre populația locala. Ielele sunt spirite feminine ale padurii, in timp ce Rusaliile sunt spirite feminine ale apelor. Ambele personaje au fost prezente in mitologia romaneasca inca din perioada precreștina și continua sa aiba o […] The post Ielele și Rusaliile in mitologia romaneasca. Traditile de care putini romani au habar appeared first on Playtech Știri .