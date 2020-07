Stiri pe aceeasi tema

- Actorul și soția sa Sabrina Dhowre au fost testați pozitiv cu COVID-19 in perioada de inceput a pandemiei. Idris Elba a declarat intr-un interviu ca noul coronavirus a avut un impact „traumatic" asupra starii sale mentale, relateaza Sky News. "Am fost asimptomatic, așa ca nu am simțit simptomele…

- Actorul Idris Elba, care a fost diagnosticat cu Covid-19 in luna martie, este acum complet recuperat și se simte „norocos sa fie in viața și recunoscator ca a putut sa invinga” virusul.

- Viata marina mediteraneana din largul coastelor Italiei a prosperat in timpul perioadei de izolare la domiciliu, dupa ce calitatea apei s-a ameliorat, iar mai multe specii de vietuitoare au revenit in zonele lasate vacantate de oameni si de ambarcatiuni, a anuntat Garda de Coasa

- Prințul Charles, in varsta de 71 de ani, a fost testat pozitiv cu COVID-19 in luna martie. Acesta a avut simptome ușoare și s-a vindecat repede, dar boala are anumite repercusiuni. Intr-o vizita oficiala la spitalul Gloucestershire Royal, prințul Charles, primul membru al Familiei Regale britanice…

- Timpul pe care britanicii l-au petrecut citand carti aproape s-a dublat de la inceputul perioadei de izolare la domiciliu, dar preferintele cititorilor nu se indreapta catre fictiunea distopica, ci mai degraba catre ''alinarea'' adusa de literatura politista si de thrillere, potrivit…

- ​Bundesliga a facut primul pas, iar dupa o pauza de doua luni a revenit fotbalul la televizor. Multe dintre lucurile pe care le știam și le vedeam în timpul unei transmisiuni s-au schimbat, sportul rege prezentându-se în aceste zile varianta de siguranța din timpul Covid-19. Imaginile…

- Autoritatile franceze au anuntat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 70 de decese cauzate de coronavirus, totalul victimelor Covid-19 in Franta ajungand la 26.380, anunța news.ro.La terapie intensiva sunt 2.776 de oameni, cu 36 mai putini decat sambata. In total, se afla in spitale 22.569…

Asistenta șefa de la Secția de Infecțioase a SJUA": Jurnal COVID-19 – Marturiile unei asistente medicale din linia intai" – O carte despre trairile "eroilor in alb" și viața in timpul pandemiei de coronavirus