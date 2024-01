Stiri pe aceeasi tema

- Unul din sase militari israelieni ucisi de la inceperea ofensivei terestre a Israelului in Fasia Gaza fie a fost omorat accidental, fie de catre proprii camarazi, au anuntat luni Fortele de Aparare ale Israelului (IDF), confirmand astfel relatari aparute in presa, informeaza dpa.

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Invazia terestra a forțelor armate ale Israelului in Fașia Gaza este "iminenta", au declarat vineri, 13 octombrie, doi oficiali israelieni, confirmand astfel ca mult așteptata operațiune va avea loc in urmatoarele ore sau zile, scrie Politico.O astfel de manevra era așteptata inca de cand gruparea militanta…

- Aripa militara a Hamas, Brigazile al-Qassam, a anuntat vineri, 13 octombrie, intr-un comunicat ca 13 prizonieri israelieni au fost ucisi in urma loviturilor israeliene asupra Fasiei Gaza din ultimele 24 de ore, relateaza The Guardian , care citeaza Reuters . Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…

- Sirenele au rasunat timp de mai multe minute in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți din Gaza au intrat pe teritoriul israelian,…