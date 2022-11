Stiri pe aceeasi tema

- Alexandr Dughin - a carui fiica Daria Dugina a fost ucisa dupa ce mașina in care se afla a fost aruncata in aer in seara zilei de 20 august, langa satul Bolșie Vyazemy (regiunea Moscova) - a facut referire, in postarea citata, la cartea „Creanga de aur”, de James Frazer, unde regele este ucis.In aceasta…

- Cotidianul rusesc Izvestia a publicat pe contul sau de Telegram o inregistrare video care arata explozia de pe podul de la centrala electrica Nova Kakhovka din regiunea Herson. Pe pagian de Twitter a inceput sa circule imagini cu momntul in care ocupanții ruși au detonat explozibil pe podul de la barajul…

- Primii soldați ucraineni au intrat in orașul Herson dupa peste 6 luni de ocupație, inregistrarile video cu momentul aratand bucuria și emoția fara margini a localnicilor stranși sa ii intampine. Una dintre inregistrarile video distribuite pe rețelele de socializare arata ca ei au ajuns in fața cladirii…

- Cateva fotografii au fost distribuite pe rețelele de socializare unde arata ca steagul Ucrainei a fost din nou ridicat in centrul orașului Herson, capitala regiunii cu același nume din sudul Ucrainei. Se pare ca steagul a fost ridicat de locuitorii ucraineni ai orașului, nu de catre forțele armate ucrainene,…

- Intr-un interviu pentru agenția de presa UNIAN de la Kiev, politologul ucrainean Oleg Soskin, directorul Institutului de Transformare a Societații, spune ca Putin ar putea sa atace și alte state europene in perioada urmatoare. In același interviu, Soskin crede ca soarta Ucrainei ar putea fi influențata…

- Generalul Serghei Surovikin, noul comandant al „operațiunii militare speciale”, așa cum numește Kremlinul razboiul impotriva Ucrainei, a facut prima sa declarație in cadrul unui program pentru televiziunea rusa. O mare parte a acesteia a fost dedicata situației din regiunea Kherson, unde cu o zi inainte…

- Un barbat inarmat care a deschis focul intr-un centru de recrutare din Rusia, in regiunea Irkuțk, a fost arestat, conform celor spuse de guvernatorul regiunii, relateaza Reuters. Identificat drept Ruslan Zinin, barbatul de 25 de ani a intrat in centrul de recrutare din orașelul Ust-Ilimsk și l-a impușcat…