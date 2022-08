Stiri pe aceeasi tema

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat firma de consultanța Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fața de estimarile…

- O tanara de doar 22 de ani, din Romania, s-a stins pe un pat de spital din Anglia. „Daca te intalnești cu diavolul, zambește-i!”, este mesajul publicat de Georgiana pe 31 iulie. In urma cu doi ani, tanara aflase ca sufera de o boala grava, insuficiența cardiaca cronica de gradul 3. Nimeni nu se astepta…

- Vasile Strugari a caștigat Festivalul Internațional de șah Maramureș, care s-a incheiat duminica, 7 august, și la care au participat pasionați din Romania, Republica Moldova, Franța, Ungaria și India. ”Pentru mine a fost un turneu incredibil, cu multe rastunari de situație. Am avut o partida in care…

- Tot mai mulți straini incearca sa ajunga in Occident prin Romania. Numai in ultimele 24 de ore, in urma unor actiuni derulate la granita cu Ungaria, politistii de frontiera din vestul țarii au depistat ascunsi in trei automarfare incarcate cu produse sanitare, incalțaminte și placi din pal, nu mai puțin…

- Romania a caștigat doua medalii importante miercuri la Campionatele Europene de juniori. Ziua a inceput-o David Popovici, cu o medalie de aur caștigata la proba de 200 de metri liber, apoi, spre seara, ștafeta mixta de 4×100 metri a Romaniei a obținut medalia de argint. Cursa de ștafeta a fost caștigata…

- Teatrul National „Marin Sorescu” din Craiova a fost invitat sa prezinte 3 productii in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu: „Inima si alte preparate din carne”, regia Radu Afrim – spectacol castigator al premiului UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2020, productia „Femeia…

- Dragoș Dobrescu este noul antrenor al echipei de handbal feminin senioare Activ, formație care activeaza in eșalonul secund. Ploieșteanul Dragoș Dobrescu il inlocuiește oficial pe Ghița Irimescu, cel care era ”tras pe linie moarta” de cateva luni… Acesta ii va avea alaturi, ca secund, pe Robert Comendant,…

- Laszlo Boloni, 69 de ani, semneaza cu FC Metz, a 15-a echipa de club din cariera de antrenor, a 5-a in Franța. Va fi aproape de fiica sa Eszther, medic stomatolog, care are cabinetul chiar in orașul loren. Loți Boloni are o legatura speciala cu Franța. E a treia sa țara, dupa Romania și Ungaria. In…