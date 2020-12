Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de icoane pe lemn si sticla, precum si carti bisericesti vechi aflate in patrimoniul Muzeului Spiritualitatii Romanesti de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe, au fost restaurate in acest an printr-un proiect cofinantat de Secretariatul General al Guvernului. Directorul…

- In cadrul simpozionul cu tema „1 Decembrie 1918 – istorie si actualitate in judetul Covasna” care a avut loc luni, 30 noiembrie 2020, la Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, dr. Ioan Lacatusu a prezentat comunicarea „Sarbatorirea zilei de 1 Decembrie in…

- Mitropolitul Nicolae Colan s-a nascut la 28 noiembrie 1893, in localitatea Arpatac (azi Araci), judetul Covasna, intr-o familie numeroasa si modesta de tarani evlaviosi, arata Mitropolia Clujului, Maramuresului si Salajului. Scoala primara de sase clase a facut-o in satul natal, iar cea secundara a…

- In subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei funcționeaza Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe și Centrul Cultural „Miron Cristea” din Miercurea Ciuc, precum și muzeele bisericești de la Manastirea „Sf. Prooroc Ilie” din Toplița și de la Catedrala…

- In Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) din Sfantu Gheorghe, Colectia de Documente, se pastreaza copii dupa articole din presa romaneasca din Transilvania, de dinanite de Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, referitoare la comunitatile romanesti din fostele…

- Piata agroalimentara din municipiul Sfantu Gheorghe va functiona in continuare, cu respectarea normelor de protectie sanitara, aceasta desfasurandu-si activitatea in spatiu deschis, insa in buticuri va putea intra doar cate un singur cumparator. Reprezentantii conducerii societatii comerciale Tega,…

- Proiectul ,,Bursele Romani pentru Romani,, inițiat de asociația Calea Neamului și Grai Strabun a devenit funcțional. Una dintre bursele acordate a ajuns și la Carei, la Valentin care si-a deschis cont anume pentru acest lucru. Familia lui Valentin mulțumește celor care l-au ajutat sa deschida contul…

- 26 de acțiuni vor avea loc in Sfantu Gheorghe in octombrie-noiembrie Etapa de implementare a procesului participativ de tineret Com’ON Sfantu Gheorghe a inceput, prima acțiune -dedicata iubitorilor de muzica avand loc chiar acum in centrul municipiului. Calendarul complet de evenimente urmeaza sa fie…