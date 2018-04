Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instanței supreme vor sesiza Curtea Constituționala a Romaniei cu o excepție de neconstituționalitate invocata din oficiu, privind problema audierii martorilor cu dubla calitate. Mai precis, judecatorii cred ca ar putea fi neconstituționala audierea unui martor cu identitate reala și apoi…

- Totul a plecat de la declarațiile lui Vlad Cosma care a spus ca a avut „cel puțin doua identitați” in acest dosar. „Au fost citați mai mulți martori protejați, cred ca cinci sau șase. Intrucat eu nu mai știu numele pe care l-am avut in acest dosar, m-am prezentat in cazul in care sunt și [...]

- Magistrații Instantei Supreme au decis, vineri, sa sesizeze CCR privind audierea martorilor cu identitate reala si a celor cu identitate protejata, in dosarul in care este judecat Sebastian Ghita. In concret, instanta a dispus, la termenul de vineri, sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire…

- Completul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie care judeca dosarul lui Sebastian Ghita va sesiza Curtea Constitutionala (CCR) cu privire la „martorii protejati” din acest dosar, informeaza Antena3.

- Instanta suprema a decis, vineri, sesizarea CCR privind audierea martorilor cu identitate reala si a celor cu identitate protejata, in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat alaturi de fosti sefi din parchetele din Prahova.

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan Buliga,…

- Procurorul Mircea Negulescu, zis „Portocala”, a fost chemat a doua oara in fata magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul in care Sebastian Ghita este acuzat de interventii la varful Politiei si Parchetului de pe langa Curtea de Apel Prahova

- Curtea de Apel Brasov a constatat neregularitatea rechizitoriului DNA privind descrierea faptelor retinute in sarcina lui Cancescu. Instanta a dispus excluderea mai multor probe care au fost administrate pe langa lege. DNA a pus la dosarul lui Cancescu zeci de declaratii de martor si suspect din alte…