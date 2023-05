Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Oprea – achitat definitiv in dosarul DIPI privind folosirea unui autoturism de lux. Fostul ministrul de Interne, Gabriel Oprea, a fost achitat definitiv in dosarul mașinii de lux care a fost cumparata de Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI). Decizia finala vine dupa ce, in…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu. Gabriel Oprea a fost pus sub acuzare in legatura cu achizitionarea…

- Instanta suprema a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea din fondurile operative ale Directiei de Informatii si Protectie Interna (DIPI),…

- Povestea UNPR incepea la 1 mai 2010, in vremuri de mari framantari din punct de vedere politic, social și economic. Partidul a facut parte din patru guverne, doua de dreapta și doua de stanga și, de fiecare data, a ales calea pe care a considerat-o dreapta, chiar și atunci cand aceasta alegere a fost…

- Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ndash; Directia Nationala Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta. Achitat in prima instanta, un fermier din Tulcea a fost condamnat definitiv, de judecatorii Curtii de Apel Constanta Conform…

- Amanare de pronuntare in dosarul privind finantarea campaniei electorale din 2009 Cazul se afla in atentia magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei.Azi, Curtea Suprema a amanat pronuntarea pentru data de 11 mai 2023.Oricare va fi decizia Curtii, aceasta va fi definitiva In…

- Fostul primar al sectorului 5 – Cristian Popescu Piedone iși așteapta astazi verdictul Curții Supreme in dosarul Colectiv, in vederea eliberarii. El a atacat decizia de condamnare la 4 ani de inchisoare. Direct din Penitenciarul Rahova, acolo unde este inchis de mai bine de zece luni, Cristian Popescu…

- Tribunalul București l-a achitat pe fostul ministru Gabriel Oprea in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Sentința nu este definitiva. Gabriel Oprea a fost trimis in judecata de DNA, in mai 2018, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insa dosarul acestuia s-a plimbat pe la mai multe instante…