ÎCCJ: Hotărâre definitivă împotriva restricțiilor. Prevederile de suspendare a activității sălilor de sport/fitness anulate, pentru prima oară ICCJ: Hotarare definitiva impotriva restricțiilor. Prevederile de suspendare a activitații salilor de sport/fitness anulate, pentru prima oara ICCJ: Hotarare definitiva impotriva restricțiilor. Prevederile de suspendare a activitații salilor de sport/fitness anulate, pentru prima oara Inalta Curte de Casatie și Justiție a respins recursurile impotriva sentinței Curții de Apel Cluj din aprilie prin care s-au anulat prevederilor de suspendare a activitații salilor de sport/fitness din Hotararea de Guvern 348/2021 și din Hotararea CJSU Cluj nr.50 din 27 martie. „Respinge recursurile declarate de… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

