Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a anuntat, luni, ca a fost stabilita functionarea in cadrul instantei supreme, in cursul anului 2020, a doua completuri de cinci judecatori in materie civila si a doua completuri de cinci judecatori in materie penala. Totodata, in ceea ce priveste completurile de cinci judecatori organizate in materie civila s-a stabilit numarul judecatorilor din cadrul fiecarei sectii care vor intra in compunerea acestora.