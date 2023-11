Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus ieri incetarea procesului penal impotriva inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri de la Romsilva, pe motiv ca faptele de care erau acuzati acestia s-au prescris. In urma acestei decizii, condamnarile aplicate de Curtea de Apel Brasov in iulie 2021 au fost anulate. Au scapat de pedepse Ioan Adam, fost deputat si sotia sa, Andrei Hrebenciuc, fiul lui Viorel Hrebenciuc, un judecator la Tribunalul Covasna, precum si beneficiarul retrocedarii. De asemenea, s-a dispus incetarea procesului penal sau achitarea si in cazul celorlalti inculpati…