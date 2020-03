IBM va instala în Germania primul computer cuantic al Europei ​IBM va construi în Germania primul computer cuantic european de care se vor putea folosi diverși cercetatori fara ca datele sa ajunga în SUA, respectând astfel legislația europeana în domeniu. Computerul va fi funcțional de la început de 2021, scrie Financial Times. Computerele cuantice sunt cu totul speciale fiindca NU funcționeaza pe baza de tranzistori, precum calculatoarele folosite în mod curent. Ele pot efectua mult mai multe operații, într-un timp mult mai scurt.



IBM prezenta în ianuarie 2019 primul computer cuantic comercial și spunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Dan Negru se declara șocat de amploarea pe care a luat-o, la nivel mondial, isteria pe tema coronavirusului. Acum, prezentatorul tv a revenit cu o alta postare și explica de ce se vorbește intens despre aceasta epidemie care a starnit isterie in randul populației. „Și RTNC (Televiziunea…

- Daca Austria și-a consolidat poziția de lider privind tratamentul imuno-oncologic, Turcia – pentru turismul medical in domeniul oncologiei și al chirurgiei estetice, Grecia pentru fertilizare in vitro, Romania incepe sa-și dobandeasca statutul de lider european privind turismul stomatologic. Potrivit…

- In zilele urmatoare, Romania va fi lovita de un ciclon care a facut ravagii deja in partea de nord a Europei, in special in Marea Britanie si Germania de nord. Va trece sau nu Prutul acest ciclon naprasnic.

- O furtuna puternica a provocat decesul a cel putin sapte persoane in Polonia, Elvetia, Suedia, Slovenia si Marea Britanie, perturband traficul aerian in regiuni din Germania si intrerupand alimentarea cu electricitate a sute de mii de locuinte din nordul Europei, informeaza marti DPA.

- Aproximativ saizeci de zboruri catre si dinspre Bruxelles au fost anulate duminica in asteptarea furtunii Ciara prognozata sa ajunga in cursul zilei in nordul Europei, a declarat o purtatoare de cuvant a aeroportului din capitala Belgiei. Aceste anulari, decise de companiile aeriene, vizeaza…

- PwC: Infrastructura rutiera din Romania nu mai face fața numarului tot mai mare de mașini. De ce incep europenii sa renunțe la automobilele personale Parcul auto din Romania a crescut la peste 8,2 milioane vehicule in 2018, insa infrastructura rutiera nu tine pasul, se arata in cel mai recent studiu…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, se va concentra anul acesta pe semnarea unor acorduri comerciale cu Uniunea Europeana si Marea Britanie, a declarat Steven Mnuchin, secretarul american al Trezoreriei, citat de CNBC, potrivit MEDIAFAX."Presedintele este foarte concentrat pe comert,…

- India se indreapta spre o dictatura, a avertizat miercuri prim-ministrul pakistanez Imran Khan, citat de DPA. Guvernul indian al lui Narendra Modi aminteste de evolutia Germaniei intre 1933 si 1945 de la o democratie liberala la un stat fascist, a declarat Khan, in marginea Forumului Economic Mondial…