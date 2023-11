Anunturile marilor companii de tehnologie (Apple, Oracle si IBM) au aparut in apropierea unor publicatii favorabile lui Hitler si nazistilor, potrivit unui raport publicat joi de ONG-ul Media Matters, care lupta impotriva dezinformarii. „IBM are toleranta zero fata de discursul de ura si discriminare si am suspendat imediat toate reclamele noastre pe X in timp ce aceasta situatie total inacceptabila este investigata”, a declarat compania pentru AFP. Un responsabil X a declarat pentru AFP ca a „sters” conturile citate de Media Matters, care nu va mai putea monetiza reclame pe retea. Iar publicatiile…