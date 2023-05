Angajarile in special in functii de back-office, cum ar fi resursele umane, vor fi suspendate sau incetinite, a spus Krishna, adaugand ca 30% din rolurile care nu se adreseaza clientilor ar putea fi inlocuite cu AI si automatizari in cinci ani. Comentariul sau vine intr-un moment in care AI a captat imaginatia oamenilor din intreaga lume dupa lansarea chatbot-ului viral al OpenAI sustinut de Microsoft, ChatGPT, in noiembrie anul trecut. Reducerea angajarilor ar putea include neinlocuirea posturilor eliberate prin restrangere, a declarat producatorul de computere. IBM nu a raspuns imediat la o…