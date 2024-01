Stiri pe aceeasi tema

- FC Liverpool si-a marit sansele in lupta pentru titlu in liga engleza de fotbal dupa refacerea atacantului Diogo Jota, care va fi titular la meciul de luni cu Newcastle United din Premier League, a anuntat, vineri, antrenorul Juergen Klopp, citat de Reuters.Jota, 27 ani, a lipsit opt meciuri din…

- Rangers, cu o victorie neverosimila, Qarabag, Sparta Praga și Toulouse au obținut joi seara locuri in faza eliminatorie a UEFA Europa League in etapa a șasea, finala, a competiției, in timp ce Liverpool a avut o seara nefericita in Belgia.

- FC Porto s-a calificat in optimile Champions League, dupa ce a caștigat spectaculos meci cu Șahtior Donețk, scor 5-3, dar presa din Portugalia a criticat prestația brigazii conduse de arbitrul Istvan Kovacs.

- Comitetul Executiv al UEFA aprobat sambata, in cadrul sedintei sale de la Hamburg, calendarul Campionatului European de fotbal feminin, care va avea loc in anul 2025 in Elvetia.Basel, Berna, Geneva, Lucerna, Sion, St Gallen, Thun si Zurich sunt cele opt orase in care se va derula competitia, care…

- Sarah Dumitrescu (23 de ani), jucatoare de baschet și fiica cea mica a impresarei Anamaria Prodan, a facut aseara furori in tribune, la meciul Romania – Elveția 1-0, care s-a incheiat cu victoria „tricolorilor”. Nu doar cu ținuta a atras atenția, ci și cu accesoriile de mii de euro. Multe persoane…

- Eliminat in Israel - Romania 1-2, Valentin Mihaila (23 de ani) nu va fi disponibil pentru ultimul meci al campaniei de calificare la EURO 2024, marți, ora 21:45, cu Elveția. Atacantul de banda intenționa sa ramana langa echipa și la meciul de maine, dar clubul de care aparține, Parma, l-a chemat inapoi…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, a cedat nervos dupa infrangerea suferita de „cormorani” la Toulouse, 2-3 in Europa League, pe motiv ca in timpul conferinței de presa fondul sonor era dominat de fanii gazdelor, care sarbatoreau zgomotos victoria. Liverpool a pierdut la Toulouse in…

- Ediția 2023-2024 din Europa League se anunța a fi una extrem de disputata, iar numele mari care ar putea sa ajunga in competiție din UEFA Champions League vor avea și ele un cuvant greu de spus. In continuare, poți descoperi care sunt favoritele momentului la caștigarea competiției, dar și ce nume “grele“…