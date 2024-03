Stiri pe aceeasi tema

- Manchester United - Liverpool, meci contand pentru sferturile de finala din Cupa Angliei, este programat, duminica, 17 martie, de la ora 17:30, pe Old Trafford, si va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Lazio și Napoli se intalnesc de la 19:00 in runda #22 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 4. Cele doua adversare de astazi cauta sa se apropie de locurile care duc in Liga Campionilor. Lazio se claseaza pe 6, cu…

- Tottenham - Manchester City, in 16-imile de finala ale Cupei Angliei, are loc de la ora 22:00. Meciul echipei lui Radu Dragușin va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Pro Arena. Pentru internaționalul roman poate fi primul meci pe teren propriu de cand e la Spurs. A debutat pentru Tottenham pe Old Trafford,…

- Atletico Madrid va primi vizita Sevillei in sferturile de finala ale Cupei Regelui Spaniei. Meciul incepe la ora 22:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Digi Sport 1. Horațiu Moldovan (26 de ani) poate debuta chiar in acest meci, dupa ce a fost transferat de Atletico Madrid…

- Rapid și FCU Craiova se intalnesc in primul derby de la reluarea Superligii. Meciul incepe la 20:00 și va putea fi urmarit in formal liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi aici programul intregii etape din SuperLiga Rapid - FCU Craiova, live de la 20:00 Click…

- Manchester United va primi vizita lui Tottenham astazi in etapa #21 din Premier League. Meciul va incepe la ora 18:30 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1, Orange Sport 1 Programul complet și rezultatele din Premier League AICI! Radu Dragușin (21…

- Sevilla primește vizita celor de la Athletic Bilbao, de la 20:15, in runda #19 din La Liga. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul intregii etape din La Liga Sevilla se claseaza pe locul 16, cu 16 puncte, și…

- Vreau sa mergem pe Anfield Road si sa invingem sambata seara pe Liverpool, a declarat vineri antrenorul lui Arsenal Londra, Mikel Arteta, inaintea derby-ului etapei a 18-a din Premier League, scrie AFP."Am facut-o pe Old Trafford (cu Manchester United), pe Stamford Bridge (terenul lui Chelsea) si…