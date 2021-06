Stiri pe aceeasi tema

- Laburistul Isaac Herzog a fost ales miercuri presedinte al statului Israel de catre deputati, in plina criza politica si cu numai cateva ore inainte de expirarea unui ultimatum pentru formarea unui guvern de coalitie, relateaza AFP, Reuters si dpa. Fost presedinte al Agentiei Evreiesti, organizatie…

- Liderul opozitiei din Israel, Yair Lapid, s-a apropiat miercuri de debarcarea prim-ministrului Benjamin Netanyahu si de formarea unui nou guvern dupa ce a fost de acord cu conditiile puse de mai multe partide, inclusiv unul condus de ministrul apararii, Benny Gantz, a anuntat un purtator de cuvant,…

- Seful statului sirian Bashar al-Assad a votat miercuri, in orasul Douma, in alegerile prezidentiale care ar urma sa ii confere un al patrulea mandat, informeaza miercuri Reuters si dpa. Douma este un fost bastion al rebelilor sirieni, recucerit de armata siriana in aprilie 2018 si situat in apropierea…

- Un agent operativ cu experiența a fost numit luni noul șef al serviciului de informații externe al Israelului, Mossad. David Barnea, adjunct al serviciului pana acum, este specializat in recrutarea agenților impotriva Iranului și a mișcarii Hezbollah, potrivit media israeliene, scrie Reuters.

- Redactorul-sef al agenției de știri Associated Press vrea o ancheta independenta cu privire la atacul cu bomba asupra cladirii din Gaza care gazduia sediul companiei de știri pe care o conduce, dar și redacția Al Jazeera, relateaza Reuters. Conflictul Israel-Palestina Bombardamentele continua: Momentul…

- Statele Unite au cerut Israelului sa asigure securitatea jurnalistilor, dupa ce o cladire din Fasia Gaza in care aveau sedii agentia internationala de presa Associated Press si televiziunea al-Jazeera a fost pusa la pamant in urma unui raid al aviatiei israeliene, relateaza Reuters.

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim, transmite Reuters. Potrivit Ministerului…