- Expoziția „TOTALITATEA FORME…LOR: ARThitectura, DESIGN, SCENOgrafie, Etnosculptura”, deschisa de asociația culturala Arte-Factum și Direcția Județeana pentru Cultura Timiș la Galeria Subterana din incinta Casei Artelor, cea de-a doua expoziție a lui Mihai Donici dupa „Mecanismele nedescoperite de…

- Cugirul a fost primul oraș din județul Alba care s-a revoltat impotriva lui Ceaușescu, in 21 decembrie 1989, și al doilea la nivel național care s-a declarat oraș liber. Primii care au ieșit in strada au fost muncitorii de la Intreprinderea Mecanica Cugir și nu erau puțini. Fabrica avea in total 21.000…

- Consilierii locali timișoreni au votat cu o viteza uimitoare toate proiectele prevazute pe ordinea de zi a plenului extraordinar de joi seara, parca special pentru a ajunge la primul punct de pe ordinea de zi. A fost vorba de majorarea prețului la gigacaloria furnizata de societatea Colterm, cu 17 la…

- In data de 15 decembrie la ora 18:30 la galeria Pygmalion, str. Episcop Augustin Pacha nr.8, va avea loc vernisajul expoziției de pictura „Poveste orientala” a artistului plastic Attila Bajko. Expoziția cuprinde lucrarile care au stat la baza ilustrațiilor carții de poezie pentru copii Marea aventura…

- Expoziția “I wandered lonely as a cloud” reunește lucrarile a șase artiști din Cluj-Napoca – Robert Andacs, Mathias Bar, Taisia Corbut, George Cringașu, Norbert Filep, Ada Muntean și Josepha Blanchet (Toulouse, FR), curatoriata de Mirela Stoeac-Vladuți și Ada Muntean, poate fi vazuta la galeria META…

- Nocturnalii indoor 2022 continua cu ”TOTALITATEA FORME…LOR”: ARThitectura, DESIGN, SCENOgrafie, Etnosculptura, intr-o expoziție semi/retrospectiva M.C.Donici, in Galeria Subterana a Casei Artelor (Timișoara, str. A. Pacha nr. 8). Vernisajul va avea loc miercuri, 23 noiembrie 2022, de la ora 18:00.…

- Muzeul Național al Banatului, Episcopia Ortodoxa Sarba de Timișoara, Uniunea Sarbilor din Romania și Asociația pentru Cultura Banațeana organizeaza expoziția „185 de ani de cant coral al sarbilor din Timișoara (1836-2021)”, prima de acest fel care are loc in incinta muzeului. Expoziția reunește o inedita…

- REȘIȚA – In aceasta perioada, Primaria Reșița continua periplul in țara al expoziției Scrap Metal Kaboom Orchestra. Pana pe 15 noiembrie, expoziția poate fi vazuta in trei spații de la Casa Artelor din Timișoara: Galeria Pygmalion, Subterana și Studio! Picturile sunt realizate cu pigmenți de zgura și…