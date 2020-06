Iată ce să NU mai faci ca să nu distrugi instalația sanitară a casei tale! Cand acționezi un robinet sau clapeta rezervorului de la toaleta te aștepți sa funcționeze corect, nu-i așa? Dar problemele pot aparea daca nu le folosești corespunzator, deși nu ești conștient/a de greșelile pe care le faci. Acestea provoaca, din pacate, daune pentru remedierea carora ai nevoie de timp și de bani. Vestea buna este poți sa le eviți, daca inveți cum sa faci o mentenanța corespunzatoare a instalației sanitare din locuința. Iata ce NU ar trebui sa mai faci: Nu folosi chiuveta ca pe un coș de gunoi Dupa cina, incearca sa elimini toate resturile alimentare din farfurii, inainte de… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

