Iată câți polițiști din țară s-au infectat cu coronavirus CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Potrivit datelor, din cei 113 angajați ai Ministerului de Interne infectați cu COVID-19, doi se afla in stare grava. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii MoldovaMai puține cazuri de COVID-19 s-au inregistrat astazi "Este greu de constatat, dar in aceasta saptamana avem un angajat de poliție care a pierdut lupta cu infecția și a decedat. In context, MAI recomanda și insista pentru toți sa respectam cu strictețe masurile anti-COVID, in special respectarea distanței sociale, purtarea maștilor de protecție și… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

