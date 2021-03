Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Iași s-a intrunit astazi pentru adoptarea unor hotarari ca urmare a creșterii ratei de incidența peste pragul de 3 la mia de locuitori. Este vorba despre municipiul Iași (3,16), precum și comunele Aroneanu (3,19) și Tomești (3,13). CJSU Iași a decis ca incepand…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Iasi a decis ca incepand de sambata municipiul Iasi sa intre in scenariul rosu, intrucat incidenta infectarilor cu SARS-CoV-2 a este mai mare de 3 cazuri la mia de locuitori, anunța AGERPRES. Prefectul Marian Grigoras a informat prin intermediul…

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii iesene, municipiul a inregistrat, in aceasta dimineata, 3,12 cazuri la mia de locuitori, astfel ca a intrat in scenariul rosu.O ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) se va intruni pe parcursul zilei pentru a stabili restrictiile care vor…

- Incepand de astazi, 8 martie, elevii din anii terminali vor putea merge in clase, acolo unde incidenta infectarilor este mai mica de 6 la mie. Prezenta fizica va fi permisa atat pentru simularea si sustinerea examenelor naționale, cat si pentru orele remediale, la toate clasele. Noile reguli au fost…

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca incepand de sambata, timp de doua saptamani, municipiul resedinta va intra iar in scenariul galben pentru cafenele, restaurante, sali de spectacole, masura fiind luata in sedinta de vineri a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.…

- La nivelul județului Iași, dintr-un total de 98 de unitați teritorial adminstrative, 83 sunt in scenariul verde, iar 15 in scenariul galben. Incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este intre 1 și 3/1000 de locuitori in municipiul Iași, Aroneanu, Ciurea, Dolhești, Dragușeni,…

- Astazi, in județul Iași, 390 de unitați școlare au inceput cursurile semestrului al doilea in scenariul verde, in timp ce alte 256 de școli funcționeaza in scenariul galben. Conform datelor oferite de Inspectoratul Școalar Județean Iași, 6 unitați școlare sunt in scenariul roșu. Elevii din localitațile…

- Astazi, 4 februarie, in municipiul Piatra-Neamț se inregistreaza o rata de infectare cu coronavirus de 2,99 la mie. Asta inseamna o diferența foarte mica pana la depașirea pragului in care se intra in zona critica, mai ales ca incidența a tot crescut zilele acestea, dupa 3,01 la mie de marți. O rata…