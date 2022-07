Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) va lansa in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 140 de ani de la nasterea lui Vasile Parvan. Conform unui comunicat al BNR, moneda din argint va avea o valoare nominala de 10 de lei, diametrul de 37 mm si greutatea de 31,103 grame. Aversul…

- Iasul se situeaza pe locul 7 la nivel national dupa fondul de salarii platite de companiile din tara in luna februarie 2022. Potrivit datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), consultate de „Ziarul de Iasi", 17.501 de firme cu sediul in Iasi au platit salarii de aproape 892 milioane…

- Intr-un interviu exclusiv acordat redactiei Ghidul Primariilor, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, explica ce proiecte sunt eligibile la nivelul UAT-urilor si cum se va face finantarea prin PNRR. De asemenea, ministrul subliniaza faptul ca cele peste 10 miliarde de euro care…

- 1.602 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 465 mai putine fata de ziua anterioara, a anunțat Ministerul Sanatatii. Cele mai multe cazuri sunt in Bucuresti – 477, si in judetele Cluj - 379, Timis - 143 si Ilfov – 82.

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat, marti, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.067 de cazuri noi de COVID-19, numarul fiind dublu fata de intervalul precedent. Totodata, au fost raportate 39 de decese, dintre care cinci survenite in perioada anterioara. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate…

- Economie In Teleorman nu mai este activ niciun focar de pesta porcina africana aprilie 11, 2022 17:53 Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a dat publicitații actualizarea situației privind evoluția Pestei Porcine Africane la data de 11 aprilie 2022. Astfel,…

- Deși mai toata lumea vedea o oarecare cadere a pieței, sursele Economedia.ro susțin ca numarul vanzarilor a crescut, probabil pentru ca oamenii și-au invins teama de razboi și dupa o saptamana – doua de nehotarare au reinceput sa cumpere proprietați, chiar daca prețurile cresc sau poate de teama scumpirilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat ca, in saptamana 28 martie – 3 aprilie, 54,5% dintre cazurile de COVID-19 au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Cluj, Timis, Ilfov si Iasi. Potrivit Raportului saptamanal de supraveghere publicat miercuri, 40,6% dintre cazurile confirmate…