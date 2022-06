Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Cristi Pulhac a dezvaluit ce planuri are pentru cand va deveni tata. Ce a marturisit cunoscutul fotbalist, dar și cat de mult iși va susține fiul, daca va avea baiat, in cazul in care va avea același talent ca și el.

- Dupa o relație de mai bine de 10 ani, de cand nici nu se gandea macar la o relație pana cand Ramona Prodea a reușit sa-i cucereasca inima, Jorge a facut declarații de-a dreptul emoționante despre partenera lui de viața. Ce a marturisit artistul despre soția lui, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Jean de la Craiova a dat carțile pe fața, asta dupa ce s-a zvonit despre el ca ar fi fost infidel in relația de cuplu cu soția lui. In direct la Antena Stars, artistul a facut o serie de declarații exclusive, unde a spus tot adevarul. Și-a inșelat sau nu partenera de viața pana acum?!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Hanca a marturisit ca a ramas insarcinata, dupa ce voia sa adopte un copil. Ce a marturisit soția cunoscutului fotbalist despre sarcina. Ce planuri de viitor au cei doi.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Jorge a oferit detalii emoționante despre casnica cu soția lui. Ce a marturisit artistul, dar și ce a spus, dupa ce a fost intrebat despre infidelitate. Cantarețul are mare incredere in partenera lui de viața.

- Roxana Dobre și Florin Salam nu s-au desparțit, drept dovada stau imaginile surprinse de vedeta. Iubita lui Florin Salam a postat pe contul sau de personal de socializare alaturi de cantareț, dar și cele doua fetițe, semn ca povestea lor de dragoste nu a luat sfarșit.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Monica Tatoiu a vorbit despre cele mai grele momente din viața, dar și despre moarte. Ce a marturisit indragita vedeta despre trecerea in neființa și cat de „speriata” este in acest sens. Afacerita a oferit detalii și despre o experiența neplacuta dintr-o vacanța.