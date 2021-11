Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Duban ajunsese sa cantareasca 103 kilograme, iar in 7 luni de la operația de micșorare a stomacului a ajuns la 77 de kilograme. Acum, actorul se simte foarte bine și este de nerecunoscut dupa ce a slabit colosal.Andrei Duban și soția sa, Grațiela, au fost invitați in platoul emisiunii „Teo Show”,…

- Starea de sanatate a lui Viorel Lis nu este una foarte buna. Oana Lis a povestit la Antena Stars cu ce dificultați s-a confruntat soțul ei in ultima perioada și motivul pentru care a disparut o perioada din lumea mondena. Iata cum se simte fostul edil acum!

- La cateva zile dupa ce s-a tratat in spital de COVID-19, deși fusese vaccinat impotriva virusului, Alexandru Arșinel face primele declarații despre starea de sanatate.Deși este vaccinat impotriva COVID-19, Alexandru Arșinel a avut nevoie de internare dupa ce a fost testat pozitiv. Recent, in cadrul…

- Ultimul an l-a pus la grea incercare pe Viorel Lis, dar și pe soția lui, Oana Lis. Din fericire, starea de sanatate a fostului edil se imbunatațește pe zi ce trece, iar acum a putut sa acorde primul sau interviu, dupa o lunga perioada in care nu a mai avut apariții publice. Totuși, acesta are nevoie…

- Soția lui Adrian Minune vine cu detalii despre problemele de sanatate. Ce se intampla cu partenera cunoscutului cantareț de manele? Femeia a dezvaluit ce i-a descoperit medicii din Turcia in cadrul unei operații. Fanii artistului s-au speriat teribil pentru aceasta. Ce probleme de sanatate are soția…

- La finele lui septembrie, Marcela Papaiani se pregateste de parastul de cinci ani al indragitului artist. Soția actorului spune ca simte ca acesta i-ar trimite mesaje din lumea de dincolo. Ce spune Marcela Papaiani despre mesajele raposatului soț. Cum ii simte prezența la 5 ani de la deces Marcela Papaiani,…

- Fanii lui Benone Sinulescu sunt dezamagiți de noile vești aflate despre acesta. Ce se intampla cu celebrul artist, dupa problemele serioase de sanatate avute recent? Soția vedetei a povestit totul. Ce se intampla acum cu Benone Sinulescu: vești triste pentru fani Benone Sinulescu a fost internat la…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil vor deveni parinți pentru prima data. Soția prezentatorului Neatza cu Razvan și Dani despre problemele pe care le acuza in timpul sarcinii. Ce probleme de sanatate are soția lui Dani Oțil in sarcina Deși problemele in sarcina au aparut și in cazul ei, Gabriela Prisacariu…