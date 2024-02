Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan nu iși m ai incape in piele de fericire de cand l-a intalnit pe Ronald Gavril. De curand, impresara din fotbalul romanesc i-a facut o noua declarație de dragoste iubitului ei, Ronald Gavril. Iata ce mesaj i-a transmis de aceasta data cunoscutului luptator!

- Bia Khalifa a publicat prima imagine alaturi de iubitul ei! Blondina este acum mai fericita ca niciodata și traiește o frumoasa poveste de dragoste cu cel pe care l-a afișat recent pe Internet. Iata cine este barbatul care o face sa se simta implinita din toate punctele de vedere!

- Iasmina Halas se confrunta din nou cu probleme, iar blondina le da replica persoanelor care o barfesc, dar care o și copiaza. Vedeta spune ca a tacut cat a tacut, insa acum e momentul sa iasa și sa spuna verde-n fața ce are de zis pentru ca s-a saturat.

- Dupa ce in luna octombrie a trecut prin clipe grele, pentru ca a pierdut sarcina, pentru Iasmina Halas a urmat o perioada extrem de grea. Vedeta a aflat ca mai are și alte probleme de sanatatea, ceea ce a facut-o sa traverseaze clipe dificile. Care e starea ei in momentul de fața și cine i-a fost alaturi.

- O alta vedeta de la noi a fost condamnata la inchisoare in prag de sarbatori. Artista s-a mai confruntat cu o astfel de situație, in urma cu cațiva ani, atunci cand a avut de executat 2 ani de detenție. Cu ce noi probleme se confrunta, acum, blondina.

- Mihai Petre și soția luim Elwira Petre, au descoperit secretul casniciei fericite! Nimic nu poate sa ai desparta, iar atunci cand exista dragoste adevarata, lucrurile decurg de la sine! Cei doi traiesc dupa premisa ca detaliile mici sunt cele care conteaza cu adevarat! Dupa 15 ani de casnicie și iubire…

- Pentru Lidia Buble, in varsta de 30 de ani, anul acesta a fost unul foarte bun, atat personal cat și profesional. Artista are planuri mari pentru anul 2024 și recunoaște ca mulți vor fi surprinși de schimbarile din viața ei.Lidia a povestit, in cadrul unui interviu recent, ca se pregatește intens pentru…