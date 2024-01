Stiri pe aceeasi tema

- Bia Khalifa e implicata intr-un scandal uriaș cu nimeni altcineva decat Alina Marymar, iubita lui Tzanca Uraganu. Cele doua și-au imparțit cuvinte dure, iar partenera manelistului chiar ar fi amenințat-o pe blondina, totul dupa ce ar fi dansat alaturi de Tzanca Uraganu in noaptea de Revelion. Iata ce…

- Dupa confesiunea vedetei, a venit raspunsul fostului ei partener. Este scandal uriaș intre Oana Roman și Marius Elisei. Barbatul și-a acuzat fosta soție de infidelitate, a descris o intalnire nocturna nepotrivita pe care ar fi avut-o aceasta cu un afacerist de la noi din țara. Un nou scandal uriaș a…

- Olga Barcari este implicata intr-un scandal de proporții! Unul dintre cei mai renumiți hairstyliști din Romania a fost acuzata ca i-ar fi distrus parul, dupa o procedura in salonul ei! Sportiva a rabufnit pe rețelele de socializare! Iata ce dovezi are pentru a-și susține acuzațiile!

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi seara, o hotarare prin care suplimenteaza bugetul pentru Secretariatul General cu 30 de milioane de lei pentru sprijinirea financiara a lucrarilor de construire si reparare a lacasurilor de cult. Secretariatul de Stat pentru Culte este in miezul unui scandal uriaș,…

- Dupa problemele de sanatate cu care s-a confruntat mama sa și noul conflict cu fostul sau partener de viața, vedeta este implicata intr-un alt scandal. Oana Roman a facut primele declaratii dupa ce ar fi fost pacalita cu un pachet primit din partea Familiei Regale. Cum se apara vedeta. Oana Roman, implicata…

- Irina Loghin susținea un concert la Iași, iar in timp ce se afla pe scena, Doina Baciu, prezentatoarea evenimentului, se pare ca ar fi intrerupt de mai multe ori momentul artistei, in incercarea de a “elibera scena”. “A intrat pe scena in timp ce doamna Irina canta. Deși interpreta nu a vrut sa plece…

- O vacanța cu prietenele s-a lasat cu urmari destul de urate pentru Iasmina Halas. Blondina s-a confrunat cu grave probleme de sanatate și a fost nevoita sa stea la pat. Ce a pațit și cum s-a intamplat totul.