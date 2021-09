Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a produs pe un drum din județul Iași.Din primele informații, șoferul care circula cu viteza ar fi facut o depașire periculoasa, a pierdut controlul volanului și s-a izbit cu putere de un cap de pod.Impactul a fost atat de puternic incat autoturismul a fost rupt in doua. Șoferul și ceilalți…

- Un accident cumplit s-a produs, in aceasta dimineața, in județul Iași. Un șofer a murit in autoturismul care a fost cuprins de flacari dupa ce, inițial, s-a rasturnat cu mașina in șanț. La momentul accidentului in mașina se aflau doua persoane, șoferul și inca un barbat. Aceștia au consumap alcool,…

- „RazlockSmith” așa cum se intituleaza pe Tik Tok reușește sa își încânte constant fanii de pe celebra rețea de socializare cu clipuri video amuzante. Ultimul sau video scoate în evidența autobuzele electrice din Cluj-Napoca și poate fi urmarit aici.…

- Dupa ora 21.30, plecarile de la capetele de linie vor fi astfel: Ora 21.30, plecare din Tg. Cucu; Ora 22.00, plecare de la Ciric; Ora 22.30, plecare din Tg. Cucu; Ora 23.00, plecare de la Ciric; Ora 23.30, plecare din Tg. Cucu; Ora 24.00, plecare de la Ciric. Statiile de debarcare/imbarcare calatori…

- Razvan Lacatuș, șoferul CTP din Cluj-Napoca ce s-a facut faimos pe Tik Tok a publicat un nou videoclip amuzant dintr-un autobuz clujean. El i-a facut dedicație autobuzului, piesa „Right Here Waiting” de la Richard Marx.…

- Grav accident de circulație in Iasi. O fata de 15 ani a fost lovita de un autobuz al Companiei de Transport Public chiar pe trecerea de pietoni. Șoferul mijlocului de transport in comun s-a urcat la volan baut, au aratat primele teste.

- UPDATE 18 iunie 2021, ora 11:07 – Adolescenta care a fost accidentata, ieri, pe o trecere de pietoni din Iași, este in stare stabila, dar se afla, in continuare, in coma. Directorul Spitalului de Neurochirurgie din Iași, Lucian Eva, a declarat ca tanara a fost transportata cu traumatism cranio-cerebral…

- Primarul Mihai Chirica a cerut un control urgent și masuri imediate și severe in urma accidentului in care a fost implicat un autobuz al Companiei de Transport Public (CTP) Iași. Edilul-șef a cerut conducerii CTP sa faca verificari și sa ii prezinte de urgența un raport in legatura cu imprejurarile…