Membri ai Federatiei Sindicatelor Nationale a Politistilor si Personalului Contractual au pichetat, joi, timp de doua ore, sediul Prefecturii Iasi. Presedintele Sindicatului National al Politistilor, Vasile Zeca, a declarat ca protestatarii vor aplicarea integrala a Legii salarizarii si cer revenirea la forma initiala a pensiilor militare. „Suntem in a treia zi de proteste organizate in […] Articolul Iași: Proteste ale polițiștilor, dar și ale elevilor și profesorilor dupa inchiderea unui colegiu apare prima data in Monitorul de Vrancea .