Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași aniverseaza anul acesta 10 ani de activitate, timp in care mii de pacienți oncologici din toata Moldova, dar și din alte regiuni ale țarii au beneficiat de un sistem medical integrat, multidisciplinar, pentru toate localizarile neoplazice. Unitatea sanitara cu 300 de paturi și-a deschis porțile in data de 25 martie 2012 și marcheaza un deceniu de activitate prin inaugurarea primului Centru de Screening și Diagnostic in Boli Oncologice din regiunea Moldovei. Imobilul realizat cu fonduri asigurate prin Compania Naționala de Investiții, va fi inaugurat…