Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai valoroase expoziții organizate vreodata in Iasi si-a deschis recent portile, la Palatul Braunstein, din centrul orasului. Astfel, iesenii sunt invitati sa admire lucrari celebre, semnate de cei mai cunoscuti artisti

- O valoroasa colectie de gravuri si desene realizate de unii dintre cei mai importanti artisti ai lumii, "Albertina & Brukenthal la Iasi", va putea fi vizitata de public incepand de joi, 12 octombrie, de la ora 17,00, la Palatul Braunstein, potrivit Agerpres.Datorita colaborarii dintre institutiile…

- Primaria Municipiului Iași și Muzeul Municipal ,,Regina Maria”, alaturi de celelalte instituții organizatoare și partenere, anunța deschiderea, la Iași, a celei de a XXV-a ediții a Simpozionului Internațional ,,Monumentul – Tradiție și Viitor” , ce se va desfașura in perioada 4-7 octombrie 2023. Deschiderea…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania vine cu noi propuneri de evenimente vizuale care se vor desfașura in saptamana 11 – 17 septembrie 2023: Luni 11 septembrie, la ora 18, la Galeria de Arta „Victoria” din Iași (Str. Piața Unirii, nr.12), va fi vernisata expoziția „Pasaje de Peisaje”, cu lucrari…

- Primaria Municipiului Iași și Muzeul Municipal ,,Regina Maria” anunța deschiderea expoziției ,,Dimitrie Cantemir 300. Iași – Capitala Cantemiriana”, ce va avea loc duminica, 10 septembrie 2023, la Palatul Braunstein din Iași, incepand cu ora 12.00. Expoziția, organizata in contextul implinirii a 300…

- Luni 21 august, la ora 17, are loc la Galeria de Arta ,,Nicolae Tonitza” din Iași (Str. A. Lapușneanu, nr. 7-9) vernisajul expoziției de pictura, instalație și fotografie: ,,Confluențe – de la clasicul romanesc la modernismul american”, semnata de artiștii vizuali Ofelia Hutul și Susanna Pastraguș Patras.…

- In emisiunea Tradiții de Joi, 10 august a.c., stam de vorba cu doamna profesor universitar Narcisa Știuca Markos, specialist in filologie, de la Facultatea de Litere, Departamentul Studii culturale, Catedra de Etnologie si Folclor din cadrul Universitații din Bucuresti. Povestim, in prima intervenție…

- In perioada 24 iulie – 8 septembrie 2023, ieșenii pot vizita expoziția ,,Istorie, arta, tradiție”, organizata la Palatul Braunstein din Iași. In cadrul acesteia, doritorii vor putea admira lucrarile unora dintre cei mai reprezentativi artiști contemporani romani și vor putea descoperi frumusețea unor…