- Incepand cu data de 30.03.2021, pe tronsonul Bucșinescu – Leroy Merlin, autobuzele de pe traseele 42, 43, 43C, 46 și 47 vor circula deviate pe banda auto, informeaza Compania de Transport Public Iași. Stațiile pentru aceste trasee vor fi in locațiile vechi, respectiv Camin T17 și vis a vis de Iulius…

- Stațiile de metrou sunt inchise și nu este permis accesul calatorilor in subteran. Potrivit companiei, angajații sunt cei care au blocat calea de rulare, dar protestul este unul spontan, nelegal. Conflictul dintre administrație și sindicatul Metrorex a ajuns ieri intr-un punct decisiv, dupa ce conducerea…

- Una dintre cele mai proaste strazi din Iasi este strada Islaz din zona Baza3, aflata in apropiere de Carrefour Felicia. Un cititor al Ziarului de Iasi ne-a trimis pe adresa redactiei filmarea de mai sus. Noroiul scrasneste sub picioare, craterele sunt numeroase, mari, pline de apa.

- Dat la o parte de Cristiano Bergodi si apoi de Corneliu Papura ori de cate ori au avut alte solutii pentru postul de inchizator, mijlocasul Alex Mateiu a strans din dinti si a tras tare la antrenamentele Universitatii Craiova. A sperat ca se va produce o schimbare si ca va reveni in primul unsprezece,…

- Plant an App, start-up specializat in tehnologie low-code, și-a propus ca, alaturi de Wantsome și Academia Prietenoasa de IT, sa lanseze cursul Low- Code Engineering- Traseul de cariera agil, primul curs de acest tip din Romania. Acest tip de curs este dedicat persoanelor care iși doresc sa se reorienteze…

- Iasul va intra in galeria oraselor europene care au proiecte brownfield prin Silk District, un proiect dezvoltat de Prime Kapital. Cartierul care va fi construit aproape de centrul orasului, la doar 20 de minute de mers pe jos de "Palas" si 10 minute distanta de complexul studentesc "Tudor Vladimirescu"…

- Itinerarul rutei de microbuz nr. 125 a fost prelungit pana la Spitalul Clinic Republican. Decizia a fost luata in urma discutiilor a reprezentanților primariei din Durlești și administratorul rutei.