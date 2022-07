Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul iesean Sebastian Felecanu a fost retinut pentru 24 de ore intr-un dosar de omor calificat, el fiind principalul suspect in cazul mortii iubitei sale, care in urma cu un an a cazut de la etajul al saselea al blocului in care cei doi locuiau.

- Avocatul ieșean Sebastian Felecanu a fost pus sub acuzare pentru moartea avocatei Monica Cioata, iubita lui. Tanara de 26 de ani a cazut de al etajul sase al blocului in care locuia cu avocatul. S-a intamplat pe 19 iunie 2021. Cel care a sunat la 112 a fost chiar Sebastian Felecanu, iar anchetatorii…

- Crima a avut loc in urma cu un an, cand tanara a cazut de la etaj, primele informatii mergand pe ideea unui suicid sau accident. Tanara avocata Monica Cioata a ajuns pe caldaram avand pe ea doar lenjeria intima. Ea si iubitul ei, tot avocat, veneau de la o petrecere si se certasera. PRECIZARILE PROCURORILOR:…

- In varsta de 26 de ani, avocata Monica Cioata a murit in luna iunie a anului trecut dupa ce a cazut de la etajul șase al unui bloc din cartierul Targu Cucu din Iași. Vineri, 15 iulie 2022, la un an și o luna distanța, procurorii au decis sa il rețina 24 de ore pe avocatul Sebastian Felecanu, iubitul…

- Avocatul Sebastian Felecanu a fost retinut pentru 24 de ore de catre procurori pentru omor calificat. Anchetatorii au probe impotriva acestuia ca ar fi aruncat-o pe fereastra locuintei pe iubita lui. Crima a avut loc in urma cu un an, cand tanara a cazut de la etaj, primele informatii mergand pe ideea…

