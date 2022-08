Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui baiat in varsta de 14 ani aflat in moarte cerebrala, dupa ce a suferit un anevrism rupt, a fost de acord cu donarea organelor si astfel sa salveze vietile unor persoane aflate in suferinta, relateaza Agerpres. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, dr. Raluca Neagu, a declarat…

- Astazi, mi-am zis sa nu mai scriu despre razboiul din Ucraina. Sa nu mai povestesc despre atrocitați. Sa nu mai aduc la prim-plan toate nenorocirile. Azi, mi-am propus sa scriu despre lucruri frumoase. Și despre cum, uneori, viața da cele mai bune lecții. Muhammad Azbarga din Israel este un tanar care,…

- Majoritatea parinților care au raspuns unui sondaj al Federației Naționale a Parinților nu vor ca 90% din locurile de la colegiile naționale, așa zisele liceea bune, sa fie ocupate in urma unor concursuri organizate de acestea, inainte de Evaluarea Naționala. De asemenea, cei mai mulți parinți care…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut cercetatorilor sa puna la punct noi vaccinuri impotriva Covid, capabile sa reduca numarul infectarilor, fara acestea existand pericolul ca virusul sa dezvolte noi variante contra carora actualele seruri sa fie mai puțin eficace. De asemenea, OMS a subliniat…

- Simion Bogdan Sas trece in clasa a XII-a, la Colegiul „Andrei Mureșanu”, secția de Științele Naturii. Impresionat de criza de sange care se manifesta in intreaga țara, și-a dorit sa se implice cumva și sa dea o mana de ajutor. Cu ajutorul parinților și al preoților din Șanț, a reușit sa convinga 40…

- In premiera, la Centrul de Transplant Renal din Iași medicii au efectuat doua intervenții de transplant renal, cu organe prelevate de la Chișinau. Prelevarea rinichilor a avut loc la Spitalul ”Sf. Treime” din Chișinau, de la un barbat (42 de ani) in moarte cerebrala, in urma unui traumatism cranio-cerebral,…

- Pompierii din Argeș au salvat o catelusa care ramasese blocata in smoala, interventia durand patru ore, a anuntat, sambata, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges. „Nu stim cat s-a zbatut sa se elibereze, dar norocul ei a fost ca un om bun a auzit-o si a chemat pompierii. Bietul animal…