Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova au fost inregistrate temperaturi scazute fara precipitații esențiale, starea parții carosabile in zona de Nord fiind umeda, pe alocuri uscata, in zona de Sud și Centru – umeda, pe alocuri lunecuș.

- Pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova au fost inregistrate temperaturi scazute cu precipitații sub forma de ninsoare slaba. In context, pe drumurile publice naționale au fost executate lucrari de patrulare și combatere a lunecușului, anunța Administrația de Stat a Drumurilor.

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. O noua avertizare meteorologica a fost emisa de Serviciul Hidrometeorologic de stat. Cod galben de polei pe teritoriul intregii țari. © Sputnik / Kirill ShipitsynVremea te va surprinde: Prognoza meteo pentru 7 zile Avertizarea este valabila pe parcursul zilei de…

- Administrația de Stat a Drumurilor anunța ca, pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate temperaturi scazute. Iar de cu zor 45 de autospeciale au patrulat și participat la combaterea lunecușului.

- Pe parcursul nopții, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, au fost inregistrate temperaturi scazute, iar in centrul și nordul țarii s-au inregistrat precipitații sub forma de ninsoare, in sudul țarii pe alocuri se menține ceața.

- Zapada cazuta in ultimele zile in regiunea de centru și sudul Republicii Moldova, a dat batai de cap șoferilor și angajaților de la Administrația de Stat a Drumurilor. S-au desfașurat deszapeziri și combateri a lunecușului cu implicarea a 74 de utilaje speciale.

- CHIȘINAU, 30 nov - Sputnik. Administrația de Stat a Drumurilor anunța ca in nordul și centrul țarii au fost efectuate lucrari de patrulare pe drumurile publice naționale. Astfel, pe sectoarele de drum periculoase au fost executate lucrari de combatere a lunecușului in pante și in rampe cu declivitate…

- Administrația de Stat a Drumurilor a inceput deja pregatirile pentru sezonul de iarna. A fost achiziționat material antiderapant și s-a facut bilanțul tehnicii din dotare. Pentru intreținerea și administrarea rețelei drumurilor publice naționale,au fost incheiate contracte de antrepriza cu S.A. ,,Drumuri’’…