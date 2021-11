Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Tudor Baluța sunt primii fotbaliști romani care s-au inscris in proiectul „Common Goal” și vor dona 1% din salariu pentru cauze umanitare. Cei doi spera sa convinga și alți „tricolori” sa accepte aceasta provocare. Inițiativa „Common Goal” ii aparține lui Juan Mata, fotbalistul lui Manchester…

- Fostul premier Mihai Tudose, vicepreședinte PSD, a declarat luni, la Romania TV, ca social-democrații sunt dispuși sa intre la guvernare “dar nu oricum”. Acesta a insistat pe armonizarea proiectului de guvernare cu acela propus de PNL spunand ca “intre un vegetarian și unul care vrea carne nu merge”.…

- Șoferul unui Volkswagen a fost surprins depașind pe partea dreapta o coloana de mașini, in zona Comarnic. Imaginile au fost surprinse de camera de bord a unui autoturism și au ajuns in posesia poliției, dupa ce au fost postate pe Youtube. Șoferul unui Audi, a fost pus la punct, dupa ce a incercat sa…

- Dacian Cioloș a propus vineri la Cluj ca USR PLUS sa preia funcția de premier, aceasta fiind in opinia sa, cea mai buna soluție prin care USR PLUS sa se asigure ca reformele vor fi realizate. „USR-PLUS nu poate sta in umbra PNL”, a spus Dacian Cioloș. Propunerea lui Dacian Cioloș i s-a parut premierului…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit, joi, prognoza privind evolutia zonei euro in 2021 si a revizuit in crestere proiectiile privind inflatia, pe fondul unei redresari mai rapide decat se estima, in urma pandemiei, transmit DPA si Reuters. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a declarat ca…

- USR PLUS merge inainte și anunța ca depune moțiunea impotriva premierului Florin Cițu, luni. Li se alatura AUR, ceea ce inseamna ca vor cumula 122 de voturi, 80 fiind ale formațiunii USR PLUS. Totodata, continua negocierile cu PSD de a li se alatura demersului. “E foarte periculos sa lasam toata puterea…

