Stiri pe aceeasi tema

- Un an 2023 și un Craciun de neuitat pentru Ianis Hagi și Elena Tanase, care s-au cununat civil la București, in zoia de Craciun. Pentru Ianis Hagi, atacantul naționalei de fotbal, dincolo de calificarea cu echipa Romaniei la Europenele de fotbal, evenimentul de astazi ii aduce și implinirea pe plan…

- Pentru Ianis Hagi ziua de Craciun a anului 2023 va ramane una unica in sufletul sau. Pentru ca in aceasta zio sfanta, a Nașterii Domnului, s-a nascut și familia Ianis Hagi – Elena Tanasa, devenita din acest moment doamna Hagi. Cei doi avusesera in octombrie, la Paris, intr-un cerc restrans, evenimentul…

- Sarbatorile de iarna aduc cu ele un farmec aparte, iar o ceașca de cafea preparata cu un espressor Beko poate transforma orice moment din perioada aceasta intr-o experiența deosebita. Espressoarele Beko, cu designul lor modern și funcționalitați avansate, sunt partenerul ideal pentru aceste momente…

- Simona Halep, 32 de ani, a facut, oficial, apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv fața de decizia primita pe 12 septembrie din partea tribunalului independent Sports Resolutions, care i-a aplicat o suspendare de 4 ani pentru dopaj, a confirmat Tribunalul de la Lausanne, Elveția, intr-un comunicat de…

- Artemon Apostu-Efremov, fost antrenor al Simonei Halep (32 de ani) a vorbit despre situația jucatoarei din Constanța. Simona a fost suspendata 4 ani, in septembrie 2023, dupa ce a fost depistata cu roxadustat la US Open 2021, iar ITIA a acuzat-o și de nereguli in pașaportul biologic. ...

- Invitații prezenți la petrecere de logodna a lui Ianis Hagi, eveniment discret ce a avut loc la Constanța, imediat dupa succesul reputat de naționala de fotbal impotriva Andorei, au asistat la un moment uimitor intre ”regele„ Hagi și moștenitorul sau. Ianis, care a oferit o petrecere membrilor familiei…

- Bursucu s-a casatorit sambata, 14 octombrie, cu aleasa inimii sale Andreea. Nunta a avut loc in Constanța, iar evenimentul a fost unul spectaculos, unde invitații s-au distrat pana dimineața.Dupa 11 ani de relație, Bursucu și Andreea au spus DA in fața ofițerului Starii Civile și și-au unit destinele…

- Ziua de duminica a fost cu totul speciala pentru Costin Gheorghe și iubita lui, Maria Cușu. Cei doi au devenit soț și soție in fața lui Dumnezeu. Dupa momentele emoționante din timpul ceremoniei, au sarbatorit intr-un cadru de poveste alaturi de invitați intr-un restaurant din Constanța.