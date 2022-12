Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers. Internationalul roman si-a prelungit contractul cu Rangers pana in 2026, desi in acest an a fost accidentat. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica la ligamentele genunchiului drept in luna ianuarie. De atunci a urmat o perioada foarte dificila de recuperare, insa […] The post Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul cu Rangers: „Abia astept sa le ofer cat mai multe trofee!” appeared first on Antena Sport . The post Ianis Hagi, mesaj urias pentru fani dupa ce si-a prelungit contractul…