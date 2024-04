Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Alaves, fara romanul Ianis Hagi, a pierdut duminica, pe teren propriu, scor 0-1, cu formatia Real Sociedad, in etapa a 30-a din La Liga, potrivit news.ro Desi a marcat luni pentru nationala Romaniei, la Madrid, cu echipa Columbiei, mijlocasul roman Ianis Hagi nu are loc in angrenajul…

- Gica Hagi (59 de ani), antrenorul-acționar de la Farul, a vorbit la superlativ despre fiul lui, Ianis, autorul unui gol in amicalul dintre Romania și Columbia, scor 2-3, apoi s-a „scapat”, lasand de ințeles ca a fost deranjat de faptul ca mijlocașul lui Alaves nu a fost titular nici cu Irlanda de Nord,…

- Gica Hagi (59 de ani), antrenorul-acționar de la Farul, a revenit astazi in Romania, dupa deplasarea la Madrid pentru a urmari pe viu meciul amical dintre „tricolori” și Columbia, caștigat de sud-americani cu 3-2. La Madrid, pe „Metropolitano”, Romania a pierdut al doilea meci de pregatire din aceasta…

- Romania - Irlanda de Nord. Inainte de meciul amical de pe Arena Naționala, Mihai Stoichița a lansat un atac la adresa lui Alaves. Directorul tehnic de la FRF nu ințelege de ce Ianis Hagi nu e titular la Alaves, o echipa care se lupta la retrogradare in La Liga. Mihai Stoichița: „Hagi ar fi util daca…

- Ianis Hagi a fost imprumutat de Glasgow Rangers lui Alaves, in august anul trecut, dar n-a reușit sa se impuna la formația din LaLiga. Convocat la lotul național, pentru amicalele cu Irlanda de Nord (22 martie) și Columbia (26 martie), Ianis Hagi n-are o situație stralucita la echipa de club. Imprumutat…

- Ianis Hagi (25 de ani) are un sezon modest la Alaves, acolo unde este rezerva și nu reușește sa se impuna in echipa gandita de Luis Garcia. Situația mijlocașului roman este extrem de complicata, cu 4 luni inainte de Campionatul European și ar putea schimba echipa din vara. Ianis Hagi nu a mai fost titular…

- Ianis Hagi (25 de ani), autor a doua goluri și un assist in 20 de meciuri la Alaves, este criticat in „Noticias de Alava” dupa jumatate de an in Spania: „A trecut complet neobservat in marea majoritate a prestațiilor sale și nu a reușit sa se adapteze la cerințele LaLiga”. Rezerva nefolosita in cinci…

- Mai mult de o duzina de petroliere incarcate cu 10 milioane de barili de țiței rusesc au fost blocate in largul coastelor Coreei de Sud timp de cateva saptamani, pana in prezent nevandute.