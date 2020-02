Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei scotiene Glasgow Rangers, fostul mare fotbalist englez Steven Gerrard, a declarat, miercuri seara, ca romanul Ianis Hagi a fost ''scanteia'' de care avea nevoie echipa sa pentru a castiga meciul cu Hibernian. Hagi, la doar al doilea sau meci pentru Rangers…

