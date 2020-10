Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus plangere penala la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie impotriva presedintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprincu, ca urmare a imaginilor aparute in presa, cu membri ai BES1 care cautau prin sacii cu voturi.In acest context, PSD considera…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a declarat, joi seara, ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu a trimis in judecata, de la infiintare, niciun procuror si niciun judecator penru coruptie, lucru care nu s-ar fi intamplat daca DNA ar fi avut in continuare aceasta competenta.Procurorul-sef…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv o cerere formulata de colonelul Sebastian Cucos privind sesizarea Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate in dosarul ’10 august’, transmite Agerpres. In urma acestei decizii, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei in dosarul…

- In jur de 200 de persoane au luat parte la evenimentul care s-a desfasurat dupa jumatatea lunii august, in spatiul inchis al unui local de fite din Bucuresti. Potrivit imaginilor de mai jos, se vede cum invitatii danseaza, iar dedicațiile de mii de lei curg pentru “Manu Jr”. Citeste si: Iubita…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins vineri contestatia depusa de fostul lider PSD Liviu Dragnea, condamnat la trei ani si sase luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Decizia este definitiva, arata un comunicat de presa al CAB. Tribunalul Bucuresti a respins…

- Dosarul fostului sef ANAF Sorin Blejnar incepe sa cada la Curtea de Apel Bucuresti. Sute de interceptari obtinute de SRI in baza unor mandate de supraveghere tehnica, ce au fost folosite de DNA in dosar, au fost anulate de judecator. Decizia poate fi, insa, atacata.„Constata neregularitatea…

- Prin decizia din februarie 2019, Inalta Curte de Casatie si Justitie a dictat in dosarul "mamaldquo; aproape 120 de ani de inchisoare. Cea mai mare pedeapsa a luat o Radu Stefan Mazare, fost primar al municipiului Constanta, noua ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu…