Iacătă unde dă DNA la Iaşi şi unde crapă în politichia de Bahlui! In loc sa se bucure de atata ploaie de dosare penale peste alesii de varf din penelistanul de la Iasi, dosare bune tare la ce seceta a fost in privinta asta in ultimii ani, auzim ca atat in zona partidoiului, cat si in zona userista ar fi mai degraba ingrijorare referitor la acestea. Adicatelea, cum sa spunem mai concret: toti s-au bucurat din prima cand DNA sau DIICOT au anuntat cate o cercetare sau un dosar trimis in instanta la adresa lui Chirica sau Alexe, apoi insa, cand s-au dus umflati in pene de bucurie la Bucuresti, mai ales aia de la partidoi, juristii de acolo cica i-au dezumflat pe… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jale mare in casa cu patrate dupa ce dom Costel a devenit din nou inculpat la cremenal. Mai ales ca miza nu a mai fost tabla pentru acareturile de la Sculeni, ci angajarea lui Mosu cu pretentii de vedeta de Holiud la o scoala cu pretentii culturale din subordine. Atentie insa aicea, babaet! Cultura,…

- In ziua de 11 Mai 2022, la ora 18:46:26 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 142km. Intensitate: II. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 60km E de Brasov, 69km NE de Ploiesti, 123km S de Bacau,…

- Babaet ba, nu se poate asa ceva: din cate se pare, printre sefii Iasi este concurs de stalcit limba romana si coerenta in exprimare, nu alta. Daca de la Mihaita nu mai avem asteptari, el obisnuindu-ne inclusiv cu virgula intre subiect si predicat, iata ca vine puternic din urma un alt personaj, generatia…

- Stimati alegatori si dragute alegatorite, pentru ca tot se apropie, iata, saptamana mare, iar pentru altii aceasta e deja in desfasurare, am zis ca numai bine ar merge pe azi ceva de post negru: cum stau partidele in contextul delicat al alegerilor locale viitoare, context care se anunta a fi si mai…

- Dupa ce am publicat ieri aicea la rubricuta pozuta aia faina pusa de seful filialei iesene a PNL, dipotatul Alex Muraru, in care era prinsa toata delegatia locala de 27 de membri care a fost zilele trecute la congres ca sa-l voteze sef pe gheneral, ieri auzim ca pe Bahlui in gios ar fi aparut niscai…

- Multumim si pe aceasta cale domnului dipotat liberal Alex Muraru pentru ca a pus poza aceasta pe Facebook, cu delegatia ieseana prezenta in uichend la congres, care l-a votat presedinte de partid pe Ciuca! Astfel ca am putut arunca si noi un ochi pe trupa liberalilor de Bahlui care par a fi in carti…

- Iata, stimati telespectatori, caci astazi, gratie nevoilor acute de socializare virtuala ale dipotatului Macovei de la PSD Iasi, putem sa va argumentam si in imagini cate ceva din marea impacare politica ce a avut loc alaltaieri in padurea din Raducaneni cum mergi spre Rotaria ciortestilor, pe drumul…