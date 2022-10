Iac-așa săptămînă: Stingem lumina și ne învălim cu pături electrice made in China Saptamina a fost toata sub indemnul sa economisim daca nu vrem sa raminem fara lumina și gaze naturale. Toate bune și frumoase, dar gluma se ingroașa, iar de economisit se apuca fiecare, indiferent de statutul pe care-l are. Toate astea, pe fonul auditului realizat la Moldovagaz și a imprumutului acordat companiei pentru a putea sa plateasca avansul Gazpromului ca acesta din urma sa nu gaseasca Citeste articolul mai departe pe noi.md…

