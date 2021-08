Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu afirma ca lipsa de reactie a lui Citu dupa scandalul folosirii resurselor publice in batalia pentru sefia PNL de catre consiliera sa, Mioara Costin, pe care nu a demis-o in ciuda indignarii publice, arata ca in Romania a aparut o noua functie: pupilica sau pupiloiul unui stab. Redam…

- Ion Cristoiu reia un fragment din postfata semnata in volumul lansat vineri de Constantin Bostina – In ochiul ciclonului. Am fost secretarul personal al lui Nicolae Ceausescu.- in care afirma ca propulsarea Elenei Ceausescu in functia de al doilea om in statul roman a dus la o Dictatura bicefala.…

- Ion Cristoiu afirma ca termenele lungi fixate de Guvern dupa ceremonia de miercuri de la Palatul Victoria, in care presedintele Iohannis a predat Executivului proiectul Romania Educata, arata ca reformarea Educatiei prin acest plan este, de fapt, o operatiune de imagine strict publicitara. Redam…

- Ion Cristoiu reia declaratiile climatologului ANM Roxana Bojariu la Aleph News prin care trage un semnal de alarma despre lipsa de preocupare a guvernantilor pentru cercetare si implementarea unor noi tehnologii astfel incat Romania sa treaca la energia verde in contextul schimbarilor climatice.…

- Ion Cristoiu afirma ca, prin intalnirea cu omologul sau rus, presedintele SUA, Joe Biden, a vrut sa-l seduca pe liderul de la Kremlin, acordandu-i Rusiei statutul de superputere si se intreaba daca nu cumva, prin aceasta capcana, Moscova va deveni aliatul Americii si adversarul Chinei. Redam…

- Ion Cristoiu readuce in atentie interviul pe care i l-a acordat sambata, la Aleph News, IPS Teodosie pentru a arata ca declaratiile acestuia confirma ceea ce a scris si zis pina acum despre inalta fata bisericeasca: arhiepiscopul Tomisului provoaca paralizii in lumea laica prin afirmatiile sale.…

- Ion Cristoiu afirma ca anuntul lui Citu de a candida la sefia PNL, punerea lui in scena si reactia lui Ludovic Orban arata ca seful Executivului a punctat in defavoarea actualului lider liberal, iar batalia dinaintea congresului se va duce pe marea scena a tarii si am putea avea deja un invins.…

- Ion Cristoiu afirma ca uciderea ursului Arthur este o operatiune prin care printului i s-a organizat o vanatoare de trofeu si nu eliminarea unei ursoaice agresive, sustinand ca existenta unei astfel de diversiuni ar fi pusa sub semnul intrebarii daca Ministerul Mediului ar posta intregul dosar.…