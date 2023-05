I-au jefuit cât timp oamenii se aflau la înmormântarea celor trei rude decedate într-un accident pe E85 Caz sinistru in judetul Neamt. Omenii nu mai au mila de semenii lor nici macar in cele mai disperate vremuri. Familia celor trei persoane care au decedat, luni, in accidentul rutier produs in localitatea Secuieni, a fost jefuita in timpul inmormantarii. Le-au furat 50.000 lei si bijuterii O familie din Roman a fost jefuita in […] The post I-au jefuit cat timp oamenii se aflau la inmormantarea celor trei rude decedate intr-un accident pe E85 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

