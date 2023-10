I-au făcut… varză! Amendați pentru vânzare ilegală Vanzatorii ambulanți de legume de sezon care au aparut de ceva vreme prin cartierele Piteștiului sunt in vizorul Poliției Locale! Majoritatea nu au nici un fel de act pentru marfa pe care o vand iar faptul ca iși fac reclama la megafon, fara sa plateasca taxa de publicitate, evident, e ilegal! Insa, daca nu sunt „prinși in fapt”, cu megafonul pornit, agenților le este greu sa demonstreze și sa ii amendeze. „In cursul zilei de 17 octombrie 2023, polițiștii locali cu atribuții de control comercial, din cadrul Biroului Disciplina in Construcții și Afișaj Stradal, Activitați Comerciale și Protecția… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

